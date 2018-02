PPS-PR quer que filiados expliquem atuação na eleição O diretório regional do PPS no Paraná informou hoje ter enviado 379 notificações para presidentes de diretórios, coordenadores regionais e filiados com cargos eletivos pedindo explicações sobre a atuação deles durante a campanha eleitoral deste ano. Os que receberem a notificação têm 15 dias para apresentar defesa, que será analisada pela coordenação eleitoral e pelo Conselho de Ética estadual. No Estado, o PPS coligou-se com o PSDB, que tinha o governador Beto Richa como candidato.