PPS-PR alerta filiados que não aceitará infidelidade O diretório regional do PPS no Paraná decidiu alertar todos os diretórios municipais e filiados, particularmente prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, que a fidelidade partidária será seguida à risca nas eleições deste ano. De acordo com o presidente em exercício, Marcos Isfer, os diretórios que não apoiarem candidatos do partido serão destituídos tão logo terminem as eleições. "Queremos que o PPS tenha mais presença. É importante que haja engajamento", afirmou. "Nosso partido vai levar a sério (a fidelidade partidária) desde já."