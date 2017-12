PPS, PHS e PMN protocolam no TSE pedido de fusão Os partidos PPS, PHS e PMN enviaram nesta sexta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o pedido formal de fusão para formar a Mobilização Democrática (MD). O site do TSE informou que a Lei dos Partidos Políticos estabelece que o nome das legendas não precisa conter a palavra partido, e, se for homologada, a MD será a primeira sigla sem o termo. Os três partidos incluíram no pedido os documentos exigidos pela Justiça Eleitoral, como os editais e as atas das convenções nacionais em que a fusão foi aprovada, realizadas nos dias 18 e 19 deste mês. As três legendas aprovaram o manifesto, o programa e os estatutos do novo partido e elegeram os membros do Diretório Nacional, do Tribunal de Ética, do Conselho Fiscal e da primeira Executiva Nacional, de acordo com informações do TSE. O pedido de fusão solicitou também revisão dos valores do fundo partidário e dos tempos dos programas gratuitos, nas redes nacionais e estaduais de rádio e TV.