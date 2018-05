PPS pede que procurador investigue campanha de Dilma

"Acumulam-se notícias sobre a atuação de parte do comando da campanha do PT no sentido de recorrerem a práticas ilícitas com o intuito de manipular, chantagear e denegrir candidaturas e partidos políticos que participarão ativamente das eleições gerais de outubro", afirma o deputado no documento encaminhado ao procurador.

Jungmann argumenta que há indícios de prática de crimes como violação à intimidade, à vida privada de integrantes de partidos de oposição e do PT, por razões de disputas internas, de familiares de candidatos e uso da máquina pública em "benefício dos interesses espúrios da candidatura presidencial petista", com o suposto envolvimento de empresas que têm contratos com o governo federal.