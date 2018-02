PPS manifesta apoio a Marina Silva e Beto Albuquerque

No documento, a legenda de Roberto Freire chama de "natural" a sucessão com Marina e disse estar em "sintonia" com a escolha do vice. "Ele (Beto) é garantia de que não apenas o legado de Eduardo Campos, mas também os compromissos que assumira com partidos e aliados e, sobretudo, com a sociedade brasileira serão mantidos, pois são fundamentais para a vitória de nossa coligação", diz trecho da nota - a coligação Unidos pelo Brasil é formada pelos partidos PSB, PPS, PHS, PRP, PPL e PSL.

A nota exalta também a importância de se cumprir "o compromisso de Eduardo" na proposta de "mudança" para o País. "Temos a certeza de que a chapa Marina Silva e Beto Albuquerque honrará o compromisso de Eduardo de não desistir do Brasil, mantendo acesa a chama da mudança", diz outro trecho.