PPS homenageia Itamar Franco por 'feitos políticos'

Numa ofensiva para atrair Itamar Franco (sem partido), o diretório mineiro do PPS homenageou nesta segunda-feira, 23, o ex-presidente com uma placa alusiva "aos feitos políticos e administrativos do período em que esteve à frente dos destinos do País". A placa reproduz uma moeda dourada de R$ 1. Segundo o presidente do PPS-MG, Paulo Elisiário Nunes, a manifestação deve-se ao fato de a participação de Itamar no processo de estabilidade da economia não ser devidamente reconhecido. A cerimônia foi realizada na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), no gabinete do Conselho Administrativo, presidido por Itamar. O ex-presidente deixou o PMDB no ano passado depois de perder para o ex-governador Newton Cardoso na convenção que indicou o candidato do partido ao Senado. Desde o início do ano, ele vem sendo assediado pelo PPS e já se reuniu com o presidente nacional da legenda, Roberto Freire. "Não fomos fazer convite de filiação, mas nos sentiríamos honrados em tê-lo nas nossas hostes", disse Nunes. Itamar foi convidado para participar de uma conferência do partido em Brasília, no mês de agosto.