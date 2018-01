PPS expulsa quem apoiou candidatos de outros partidos O PPS deflagrou no último fim de semana o expurgo de seus integrantes que apoiaram candidatos de outros partidos nas últimas eleições. O primeiro diretório do PPS a cortar os dissidentes foi o do Paraná. Ao todo, foram expulsos dois prefeitos, quatro vice prefeitos e 31 vereadores do Estado. O plano do PPS é continuar aplicando o mesmo tipo de ação em todos os seus diretórios regionais, repetindo a punição para aqueles que tiverem contrariado a orientação do comando nacional, preferindo se aliar com políticos de outras legendas.