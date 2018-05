PPS entrará com representação contra Lula no TSE O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, entrará amanhã com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, Freire pede providências da Justiça Eleitoral ao que ele avalia como uma tentativa de Lula de transformar eventos oficiais em palanque para a sua candidata ao Palácio do Planalto em 2010, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Até quando o presidente vai insistir em desrespeitar a lei?", questionou Freire, alfinetando: "Isso é um escárnio, um total deboche."