PPS e PTB avaliam candidatura de Ciro Gomes O lançamento do ministro da Saúde, José Serra, na corrida presidencial coincidirá com a primeira grande avaliação da pré-candidatura do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PPS). Os cardeais do PPS e do PTB se reunirão no domingo, no Rio de Janeiro, para analisar o desempenho de Ciro e as medidas que poderão ser adotadas para ajudá-lo a crescer nas pesquisas eleitorais. O coordenador de seu programa de governo, Mangabeira Unger, estará presente. Na quinta e sexta-feira da semana que vem, o PPS continuará o trabalho em Brasília. Desânimo O desânimo que parece ter tomado conta da campanha de Ciro não atinge seus aliados. ?Ele vai atravessar a linha de frente e estabelecer um bom conteúdo de debate?, defende o líder do PPS, na Câmara, deputado Rubens Bueno (PR). Tampouco os petebistas dão sinal de que pretendem trocar de candidato. O presidente do partido, deputado José Carlos Martinez (PR), e o líder na Câmara, Roberto Jefferson (RJ), confiam em que a campanha de Ciro vai deslanchar logo que ele conseguir divulgar suas idéias. ?É só dar um tempo para ele se firmar?, defende o líder. Pesquisa Martinez se declara ?entusiasmado? pelo resultado de uma pesquisa feita para uso interno que aponta Ciro com 16,73% da preferência popular, atrás dos pré-candidatos do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (30,40%), e do PFL, governadora do Maranhã, Roseana Sarney (18,18%). José Serra aparece nessa pesquisa em quarto lugar, com apenas 4,73% de apoio. Para Rubens Bueno, a campanha de Ciro vai atrapalhar os planos dos articuladores da campanha do PSDB. Em vez de polarizar o debate com Roseana, Serra terá de agüentar um concorrente que se considera tão entendido da realidade brasileira quanto ele. Confronto Só que eles falam de forma inversa, Serra a favor, e Ciro contra. ?Um é governo, é o outro é crítico?, sintetiza o presidente do PTB. ?É um confronto que Serra não terá como evitar?, defende o líder na Câmara. Na avaliação de Martinez, o candidato que corre o risco de enfrentar mais problemas pela frente é justamente o ministro da Saúde, o único que, na sua opinião, teve a chance de ?brilhar na mídia nos últimos dois anos e não cresceu?.