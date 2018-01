PPS e PSDB formalizam aliança em São Paulo O PPS formalizou apoio à candidatura de José Serra ao governo do Estado de São Paulo. A aliança foi firmada na manhã de hoje, em encontro na capital que reuniu lideranças das duas legendas, entre elas o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire (PE). Na avaliação de Serra, o apoio do PPS é muito importante para a consolidação de sua campanha. Além da aliança com Serra em São Paulo, o PPS caminha também para formalizar apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência da República. Segundo Roberto Freire, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "uma fraude, uma decepção", por isso sua legenda decidiu apoiar os tucanos. Em rápida entrevista coletiva concedida após o ato de formalização da aliança entre PPS e PSDB no Estado de São Paulo, Serra disse que a conversa com outras legendas, tais como PMDB, continuam. O ex-prefeito salientou que essas alianças são importantes, porém é necessário respeitar as decisões internas de cada partido, numa referência aos peemedebistas.