PPS diz que não cogita Itamar para vice de Serra

"Acredito que esse (Itamar na vice) seja um plano B. Não quero discutir essa possibilidade. Eu não gosto de trabalhar com o plano B, porque ele pode acabar se consolidando. Há uma grande possibilidade de Aécio ser candidato a vice", afirmou Freire, ao comentar especulações sobre a possibilidade de Itamar compor a chapa com Serra.

A Executiva do PPS se reunirá em Belo Horizonte no dia 25 de janeiro, ocasião em que Freire tentará marcar a posição do partido de apoio a uma chapa Serra-Aécio. Freire afirmou que a decisão seria um indicativo aos outros partidos aliados - PSDB e DEM. O presidente do PPS ressaltou que Itamar Franco tem capacidade e competência para ser candidato à presidência da República e a vice, mas que, agora, a ideia do ex-presidente é a de disputar uma vaga no Senado.

Serra mantém a posição de deixar para o final de março a decisão sobre sua candidatura à presidência da República, e Aécio anunciou que disputará uma vaga no Senado, afastando, em princípio, a possibilidade de ser candidato a vice de Serra.