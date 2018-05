PPS diz que entrará com ação no TSE contra Lula O PPS entrará com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por campanha eleitoral antecipada no Ceará, na semana passada. Segundo o partido, Lula desrespeitou a lei e debochou da Justiça ao pedir voto para o candidato da base aliada e dizer que não podia falar muito para não ser pego. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.