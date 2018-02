PPS, DEM e PSDB criam bloco jovem A aliança entre o PPS, DEM e PSDB se fortaleceu na semana passada com a criação do Bloco Democrático e Reformista, na cidade de Botucatu, interior paulista. Formado por jovens dos três partidos, o bloco já esteve com o prefeito João Cury Neto (PSDB) para discutir a importância do grupo para a sociedade brasileira.