PPS defende pontos da reforma política no Congresso A Executiva Nacional do PPS definiu hoje os pontos principais da reforma política que o partido defenderá no Congresso. Entre eles, o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, o fim das coligações nas eleições proporcionais e a extinção dos "senadores sem votos". Os três pontos foram aprovados pela comissão especial do Senado criada para discutir a reforma.