PPS decide dar apoio informal a Alckmin O PPS decidiu não formalizar coligação com o PSDB, mas aprovou, em convenção realizada hoje, no Rio de Janeiro, apoiar o candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin. O partido entendeu que o apoio formal fragilizaria as candidaturas do partido nos Estados porque eles ficariam limitados nas coligações, por causa da regra da verticalização, pela qual os partidos que formarem aliança nacional ficam impedidos de se coligar com adversários desta coligação nos Estados. Sem o apoio formal, o partido, que tem sete candidatos a governos estaduais, estará livre para fechar alianças. Em nota divulgada ao término da convenção, o PPS afirma que participará ativamente da campanha de Alckmin, programaticamente. O presidente do PPS, deputado Roberto Freire, participará do conselho político da campanha do candidato tucano. "O casuísmo da legislação eleitoral, em especial na imposição autoritária da verticalização e da cláusula de barreira, infelizmente impede a coligação formal, mas não inibirá nossa ação política em favor da mudança de rumo do País, na perspectiva de uma sociedade de oportunidades iguais e cada vez mais democrática", afirma a nota. Evidenciar problemas 2 No início da tarde, o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, já havia defendido o apoio ao candidato tucano. Para Freire, Alckmin precisa evidenciar mais os problemas do governo Lula durante a campanha. "Infelizmente, temos um governo que é uma fraude" disse o deputado, acrescentando que o governo Lula não cumpriu o que prometeu durante a campanha. Para Freire o governo falhou ao aderir ao "neo-liberalismo e fazer do Brasil uma República de banqueiros". E arrematou: "pior de tudo é que é um governo corrupto". Mensalão 2 O presidente do PPS disse ainda que a denúncia da Procuradoria Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF), que envolve integrantes do governo no escândalo do mensalão, é um fato inédito no mundo. "Será que queremos continuar com isso? No cinema, cabem Exterminador 1 e 2. Não podemos ter mensalão 2 no Brasil", disse. A convenção deve também formalizar a candidatura ao governo do Estado do Rio da deputada Denise Frossard, com o vice indicado pelo PFL. O prefeito César Maia deve participar da convenção nesta tarde, quando a deputada e Freire deverão conceder uma entrevista coletiva. Matéria atualizada às 16h10