PPS decide apoiar Fruet à presidência da Câmara A bancada do PPS na Câmara decidiu apoiar a candidatura do deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR). O líder do partido, deputado Fernando Coruja (SC), argumentou, ao anunciar a decisão, que o Legislativo precisa ser independente e a característica da candidatura de Fruet é esta independência. O líder lembrou que Fruet foi lançado pelo grupo que defendeu uma candidatura alternativa à presidência da Câmara. O PPS elegeu 22 deputados, mas dois deles já saíram do partido - Homero Pereira (MT) e Lucenira Pimentel (AP). Participaram da reunião nove deputados. Coruja informou que os outros parlamentares do PPS da bancada foram consultados por telefone.