PPS de SP apoiará candidatura de Alckmin

De acordo com o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, o partido terá a mesma chapa da coligação para candidato a deputado federal, mas terá candidato próprio para deputado estadual.

Para o Senado, o diretório paulista do PPS decidiu lançar dois candidatos próprios: Soninha Francine e o deputado Willian Woo. Freire destaca, no entanto, que a candidatura depende de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Freire explica que atualmente não é permitido que partidos de uma coligação lancem candidatos diferentes ao Senado. "Estamos aguardando a resposta do TSE sobre o tema gerado por consulta feita pelo Partido Verde do Rio", explica.

Além do presidente nacional do partido, militantes e parlamentares do PPS, o encontro de hoje, realizado na Zona Oeste de São Paulo, contou com a presença de Geraldo Alckmin.