PPS cobra postura mais dura do PSDB com Governo O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, avaliou nesta noite que a oposição ao Governo Federal tem cumprido bem seu papel, mas cobrou maior firmeza do PSDB, aliado do PPS em esfera nacional. Segundo ele, as lideranças tucanas deveriam ter criticado de forma mais dura os leilões dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, promovidos no início de fevereiro. "A oposição está cumprindo bem o seu papel, mas poderia cumprir melhor", afirmou Freire ao comparecer ao Sambódromo do Anhembi, na primeira noite do Carnaval 2012 de São Paulo.