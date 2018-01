PPS adia convenção após mudança nas regras da eleição A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que endureceu as regras da verticalização causou insegurança entre os políticos sobre alianças partidárias e levou o PPS a adiar para dia 29 de junho a convenção do partido que estava marcada para o dia 16. A decisão foi anunciada pelo presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), que almoçou com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, o presidente nacional do PSDB, Tasso Jereissati e o senador Sérgio Guerra (PSDB-PE). "Vamos suspender a convenção para saber como fica esta regra. Isso é aconselhável para todos os partidos", avaliou há pouco Roberto Freire. Segundo ele, a decisão de terça-feira é, na verdade, uma punição aos partidos que estão buscando uma coligação nacional. E este clima de insegurança pode desarranjar o quadro eleitoral montado até agora. Para Freire, esta é mais uma interferência do TSE no Legislativo. Ele destacou que a situação do PFL e PMDB ainda é mais delicada e mais grave. Durante o almoço, Alckmin e Freire conversaram por telefone com um dos ministros do TSE pedindo que os esclarecimentos sejam feitos formalmente o mais rápido possível. A decisão do TSE mexeu com a agenda dos políticos nesta quarta-feira, dominando as conversas no Congresso. O presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen, reuniu-se há pouco com a senadora Roseana Sarney para discutir a nova regra anunciada na terça-feira pelo TSE. Roseana é candidata do PFL ao governo do Maranhão.