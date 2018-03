PPPs salvam Afif de hostilidade tucana O governador paulista em exercício, Guilherme Afif Domingos (PSD), resgatou uma de suas bandeiras como vice-governador, as Parcerias Público-Privadas (PPP), para tentar furar o embargo feito por tucanos à sua atuação no comando do Palácio dos Bandeirantes. Incomodados com a ida de Afif para um ministério de Dilma Rousseff, integrantes do governo estadual tentaram esvaziar a sua gestão como governador em exercício.