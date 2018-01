PPB quer que Roseana apoie Maluf O PPB aponta duas condições para aderir à candidatura do PFL à Presidência: o apoio do partido da governadora Roseana Sarney ao ex-prefeito Paulo Maluf na disputa pelo governo de São Paulo e a indicação para a vaga de vice-presidente. Sem esses compromissos, líderes do PPB acham difícil fechar um acordo com Roseana. Outra dificuldade de ordem prática, apontada por um deputado do partido, é o fato de 70% das alianças nos Estados terem como parceiro o PSDB, do candidato José Serra, e não com o PFL. Sobre o encontro, nos próximos dias, da governadora com o pré-candidato do PPB à presidência, ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, um parlamentar da direção do PPB acredita que eles vão conversar sobre ?formalidades dentro de um pacto de não agressão?. O presidente interino no PPB, deputado Pedro Corrêa (PE), confirma a exigência de um eventual acordo levar em conta o apoio à candidatura de Maluf. ?Doutor Paulo é o nosso maior eleitor?, defende. ?Não vamos criar problema como nosso maior eleitor?. Mas assegura que ninguém no partido está autorizado a cortejar o cargo de vice-presidente. ?Foi uma decisão da Executiva?, alega. Segundo ele, o PPB tem duas preocupações neste início da corrida presidencial: a de valorizar a candidatura do ministro Pratini e a de tentar manter a aliança governista ainda no primeiro turno. ?Está todo mundo querendo conversar com a gente?, ressalva. ?Mas de concreto só podemos dizer que nosso candidato é o Pratini de Moraes?. Para Corrêa, o quadro deve permanecer estável até o início de abril, quando os candidatos de cargos executivos terão de se desincompatibilizar. ?Até lá, temos de administrar a situação do jeito possível?, prevê. O desânimo no PPB com relação a uma coligação com Roseana não surpreende o líder do PFL na Câmara, deputado Inocêncio Oliveira (PE). Ele alega que a primeira opção de seu partido é a de fechar uma aliança com o PMDB. ?Se não der, daí, sim, nós vamos para o PPB?, adianta. Segundo o deputado, o PFL estará aberto a todos os partidos que tiverem como meta ?uma linha social avançada?. Pode ser o PPB, PTB e até o PDT?, relaciona. Se depender do líder do PTB na Câmara, deputado Roberto Jefferson (RJ), nada de concreto acontecerá entre os dois partidos na disputa presidencial. Ele reafirma que o partido está fechado com a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PPS). E que somente sua desistência levaria os petebistas a apoiarem outro nome. A tendência, no caso, seria a de apoiar a candidatura de José Serra. Não tanto pelo candidato, mas em função das boas relações que o presidente Fernando Henrique Cardoso mantém com o PTB. ?O presidente é nosso amigo?, lembra Jefferson que, no momento, limita-se a apostar no crescimento da candidatura de Ciro Gomes ?logo que ele tiver espaço na mídia?.