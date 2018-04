PP oficializa hoje candidatura de Russomanno em SP Pré-candidato do PP de Paulo Maluf ao governo do Estado de São Paulo, o deputado federal Celso Russomanno vai enfrentar nesta disputa duas candidaturas de peso, que representam, respectivamente, o governo estadual e o federal: o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que tem liderado com folga as últimas pesquisas de intenção de voto, e o senador Aloizio Mercadante (PT), que aparece em segundo. Diante de adversários fortes, com grandes coligações, ele tem a mostrar apenas conversas com partidos nanicos como o PHS e o PTC, mas afirma que vai ao confronto. O PP realiza hoje a convenção para oficializar o nome de Russomanno.