PP fica fora de alianças formais, mas dará apoio a Dilma

Para atenuar o problema, a legenda vai declarar seu apoio político à campanha da candidata do PT com a realização de um evento partidário nacional a seu favor, já que a maioria dos diretórios estaduais prefere se aliar a ela. O gesto, na prática, não serve para repassar a Dilma o tempo de propaganda eleitoral na televisão (1 minuto e 38 segundos), que não irá para nenhum candidato.

"A diferença do apoio que daremos a Dilma para uma coligação formal é muito pequena. Isso se resume apenas ao tempo de televisão que ela não terá. Mas o mais importante é o compromisso que o partido assumirá de mobilizar suas bases para tornar vitoriosa a campanha de Dilma", afirmou o ministro das Cidades, Márcio Fortes, um dos principais aliados da petista dentro do partido.

A campanha do tucano José Serra também disputava o apoio do PP e chegou a oferecer a vaga de vice na chapa para o senador Francisco Dornelles (RJ), presidente da legenda. A proposta interessava principalmente aos diretórios do PP em Minas Gerais e na Região Sul, bastante influentes dentro da legenda e mais alinhados politicamente com a candidatura tucana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.