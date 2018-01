PP fecha apoio a Cunha na Câmara

O PP terá 38 cadeiras na Câmara, sendo que 30 deputados participaram da votação hoje. Após 20 votos contabilizados a favor de Cunha, a contagem parou. O partido não divulgou até o momento quantos parlamentares votaram a favor da adesão ao bloco do petista Arlindo Chinaglia (SP). O deputado federal Paulo Maluf (SP) é um dos integrantes da sigla que declarou voto no petista.

O Planalto trabalha fortemente pela condução de Chinaglia à presidência da Casa. O líder do PP, deputado Eduardo da Fonte (PE), diz não temer retaliações por parte do governo. "É um processo democrático", afirmou, ao anunciar o resultado da votação interna.

Resta apenas o anúncio de apoio do PR, que caminha para acordo com Chinaglia após pressão do Planlato. Também é esperado para o início desta noite um novo posicionamento do PRB, que declarou apoio a Cunha mas ameaça reverter a posição.