PP fará eleição prévia para decidir apoio à candidatura da Câmara

Apesar da indefinição sobre que candidato apoiar, o deputado Esperidião Amin (PP-SC) admite que o partido tende a escolher o candidato do PMDB, Eduardo Cunha (RJ).

O que os partidos indecisos têm analisado é o peso que terão na composição de cada candidato, para escolha dos demais cargos que compõem a mesa da Câmara.

Além do PP, o PR também não fechou posição sobre nenhuma candidatura. A liderança do partido informou que há previsão de que uma reunião com os parlamentares do partido ocorra ainda neste sábado, mas nada está confirmado até agora.

A posse dos candidatos eleitos para as 513 cadeiras da Câmara acontece neste domingo. Entre os que tomarão posse, 289 são deputados reeleitos, 26 já tiveram mandato em algum momento e 198 foram eleitos pela primeira vez.

Apoiado por PMDB, PTB, Democratas, Solidariedade e PSC, Eduardo Cunha disputa a presidência da Câmara com o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). O candidato governista conta com o apoio do Pros, do PCdoB e de parte do PR e do PSD.

Júlio Delgado, líder do PSB em Minas Gerais, tem o apoio do PSB, do PSDB, do PV e do PPS, enquanto Chico Alencar (Psol-RJ) conta com os deputados de seu partido.