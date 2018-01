PP fará 'autoavaliação' após Lava Jato, diz Ângela Amin

Para a dirigente do PP, a delação premiada de Alberto Youssef vai colocar "à população brasileira aquilo que realmente aconteceu". Reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo" nesta segunda-feira, 01, mostra que Youssef afirmou a investigadores que "só sobram dois no PP", numa referência ao envolvimento de grande parte dos políticos do partido no esquema de corrupção na Petrobrás.

Questionada sobre o esquema, Ângela Amin disse que nunca participou de nenhuma reunião com o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa. "Fui deputada federal de 2006 a 2010, fui presidente da Comissão e em nenhum momento tive participação ou envolvimento em qualquer reunião de que esse diretor tivesse participado", afirmou.

Caso haja comprovação do envolvimento de membros do partido no esquema, Ângela defende que a decisão sobre a possível expulsão seja tomada pelo diretório nacional em uma reunião ampla para que "o processo não seja tendencioso". "Temos que ter coragem neste momento, assim como aqueles que estão colocando à população brasileira o que aconteceu. Os pacientes políticos não podem se intimidar e devem tomar também suas atitudes", disse.