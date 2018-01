PP elege envolvidos em corrupção para direção do partido O PP reconduziu o deputado Nélio Dias à presidência da sigla por mais dois anos em uma convenção marcada pelo resgate de políticos acusados de envolvimento nos dois últimos grandes escândalos de corrupção: o de mensalão e o das sanguessugas. "É preciso deixar no passado as coisas ruins que aconteceram e respeitar companheiros que foram sacrificados. Amigos que erraram e acertaram", discursou o líder do partido na Câmara, Mário Negromonte (BA), dando o tom da convenção, nesta terça-feira. Entre os eleitos para a direção Executiva do partido está José Janene (PR). O ex-deputado foi acusado de ter recebido, por intermédio de seu assessor Cláudio Genu, R$ 4,1 milhões do Valerioduto. Eleito primeiro tesoureiro, Janene será um dos responsáveis pela administração do caixa do partido. Um protesto isolado, no entanto, causou momentaneamente um constrangimento. Delegado na convenção, o ex-prefeito de Óbidos (PA) e ex-deputado estadual do Pará Haroldo Tavares fez uma rápida intervenção que silenciou a convenção. "Quero protestar pela inclusão de nomes que quase levaram esse partido à bancarrota. Não voto no diretório, sou só um caboclo da barranca do Amazonas, mas não me conformo com coisas que aconteceram. Não concordo com isso. Protesto contra a inclusão de nomes que não deveriam estar no diretório", afirmou. Mais tarde, questionado sobre o protesto, o ex-deputado Severino Cavalcante (PE), um dos integrantes da Executiva eleita, afirmou que era direito do ex-deputado protestar. "Ele disse o que queria e temos de respeitar o pensamento. Não estamos na ditadura", reagiu Severino, que renunciou, em 2005, à presidência da Câmara e ao mandato de deputado depois que foi acusado de cobrar mensalinho de empresário concessionário de restaurante na Câmara. Assim como Severino, o ex-deputado Pedro Corrêa (PE), que teve o mandato cassado depois que foi acusado de envolvimento com o mensalão, também foi eleito para a Executiva do partido. A deputada estadual Ana Cavalcante (PE), filha de Severino, e a deputada federal Aline Corrêa (SP), filha do ex-deputado cassado, também estão na Executiva. O deputado Pedro Henry (MT), que foi acusado de envolvimento nos dois escândalos, mensalão e sanguessuga, está na direção do partido, assim como o deputado Paulo Maluf (SP) e o ministro das Cidades Márcio Fortes. Negromonte afirmou que o partido segue apoiando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.