PP e PROS fazem anúncio de bloco na Câmara Com a bênção do Palácio do Planalto, O PP e o PROS sacramentam a formação de um bloco parlamentar que faz da aliança a terceira maior força na Câmara, com 57 deputados. O bloco só fica atrás do PT e do PMDB, com 88 e 76 parlamentares, respectivamente, o que fortalece a base de apoio do governo Dilma Rousseff.