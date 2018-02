PP do RS anuncia apoio a Serra na disputa presidencial O PP do Rio Grande do Sul vai apoiar a candidatura do tucano José Serra à Presidência da República. O acordo foi fechado nesta quarta-feira, em Brasília, num encontro que reuniu o presidente nacional do PP, Francisco Dornelles, o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, e os presidentes estaduais das duas siglas, Pedro Bertolucci e Claudio Diaz, além de deputados federais e prefeitos do PP.