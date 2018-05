PP começa a punir parlamentares que contrariaram a decisão pró-impeachment

BRASÍLIA - A direção nacional do PP já começou a punir os parlamentares que contrariaram a decisão oficial pró-impeachment da sigla e votaram a favor do governo na votação desse domingo, 17, na Câmara dos Deputados.

Após se abster de votar, ajudando indiretamente o governo Dilma Rousseff, o deputado federal Beto Salame foi destituído domingo mesmo do comando do PP no Pará pela direção nacional do partido.

Segundo o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), Salame já tinha sido avisado que, se contrariasse o fechamento de questão da sigla a favor do impeachment, seria destituído do comando estadual da legenda.

Recém filiado ao PP após deixar o PROS, o deputado tinha assumido o comando da sigla Pará no início de março. O substituto dele na presidência regional do partido ainda não divulgado.

Na votação de domingo, dos 45 deputados do PP, 38 votaram a favor do impeachment, 4 contra e 3 se abstiveram. Até então, a expectativa do governo era de ter mais de 10 votos favoráveis a Dilma na legenda.

Dos votos favoráveis ao governo, quatro foram dados por deputados da Bahia. Dois votaram contra (Roberto Britto e Ronaldo Carletto) e dois se abstiveram (Cacá Leão e Mário Negromonte Júnior).

Eles votaram a favor do governo, alegando ter uma aliança regional com o governador da Bahia, Rui Costa, do PT. O vice-governador baiano, João Leão, é presidente estadual do PP.

A ala pró-impeachment do PP já pediu "providências" à direção do partido em relação aos baianos. No entanto, pela questão regional e por o partido ter a vice-governadoria do Estado, o caso é considerado delicado por Ciro Nogueira.

A bancada pede ainda a expulsão do partido do deputado Macedo (CE), que também votou contra o impeachment. O parlamentar teve um aliado seu indicado recentmente para o Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS).

Maranhão. Na última quinta-feira, 14, Nogueira já tinha destituído o deputado Waldir Maranhão, 1º vice-presidente da Câmara, da presidência do diretório estadual do PP no Maranhão, após o parlamentar anunciar que votaria contra o impeachment.

No fim de semana, em uma tentativa de reverter o voto de Maranhão, a cúpula do PP chegou a oferecer o comando do diretório estadual volta. Sem sucesso. No lugar dele, o comando nacional nomeou o deputado André Fufuca, recém filiado à sigla.