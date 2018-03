PP ameaça deixar a base aliada do governo

Brasília - A declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, em entrevista ao Estado nesta sexta-feira, 8, na qual afirmou que o partido que "vota com o governo, especialmente nas votações relevantes, terá preferência" na distribuição de cargos do segundo escalão, foi a gota d'água na relação do PP com o Palácio do Planalto. "Não vamos mais aceitar discriminação de 'Seu Mercadante' por ter votado em Eduardo Cunha (para presidente da Câmara). Somos a quarta bancada de deputados e não vamos ficar recebendo recado por jornal", afirmou ao Broadcast Político o líder do partido na Câmara, Eduardo da Fonte (PP-PE).

O pepista disse que bancada se reunirá na próxima terça-feira, 12, para decidir se entrega todos os cargos no governo, incluindo o Ministério da Integração Nacional, ocupado por Gilberto Occhi. Estará na pauta também a possibilidade de deixar a base aliada e passar a integrar o bloco de oposição ao governo. "Ou eles (do governo) querem o PP no governo, como partido com o tamanho que o PP tem, ou então a gente entrega tudo e sai do governo", disse.

Embora Fonte diga que "a preocupação da gente não é cargo", o gesto pode ser visto como resposta à ameaça de Mercadante de colocar o PP no fim da fila da distribuição de postos no segundo escalão, após o racha da legenda na votação da medida provisória 665, a primeira do ajuste fiscal, aprovada na última quarta-feira pela Câmara. Só 21 votos dos 40 deputados da bancada foram favoráveis à MP - 18 parlamentares votaram contra. Diante do resultado, o Planalto pretende agraciar primeiro na distribuição de cargos, segundo Mercadante, os partidos cuja proporção de votos favoráveis à MP foi mais relevante.

Fonte avalia que o apoio de cerca de 50% da bancada do PP à medida do ajuste ocorreu porque os deputados ainda estavam "muito constrangidos em relação à votação da terceirização, quando chegaram aos seus Estados e tinha outdoors e corredor polonês nos aeroportos para pressionar". "Isso tudo patrocinado pela CUT e o PT", observou. O partido é também o que possui mais parlamentares (o total de 32) investigados no Supremo por suspeita de envolvimento com o esquema de desvios na Petrobrás revelado na Operação Lava Jato.

O líder acusa o Planalto de "discriminar" o PP em relação a outros partidos depois que a legenda se uniu à Eduardo Cunha para elegê-lo presidente da Câmara, impondo derrota ao candidato do governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP). "Essa marcação toda em cima do PP é porque fizemos bloco com o PMDB e ganhamos a eleição na Câmara", disse.

O líder pede respeito ao tamanho da legenda. "Eles (governistas) ficam querendo retaliar o PP por conta disso e não vamos mais aceitar essa retaliação. Ou trata a gente e nos respeita pelo tamanho que temos, com os 40 votos que temos e os cinco senadores, ou então vamos entregar os cargos. Isso inclui o Ministério da Integração. Se for para devolver, tem de devolver tudo, não pode ser pela metade", afirmou.

Fonte diz que "ficar no governo é ser governo" e não ser discriminado. Segundo ele, a bancada do PP "encheu o teto (com) essa discriminação" e que os parlamentares têm pressionado para a legenda aderir à oposição. "Não vamos aceitar ficar em terceiro ou quarto plano. Ou eles (do governo) querem o PP no governo, como partido com o tamanho que o PP tem, ou então a gente entrega tudo e sai do governo", disse.

Ao ser questionado se havia risco real de o PP abandonar o governo, Fonte enfatizou que a possibilidade era "real, real, real".