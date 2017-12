Povo quer é trabalho, diz Cláudio Hummes O cardeal Claúdio Hummes, arcebispo de São Paulo, disse nesta quinta-feira, 7, que a melhor maneira de se combater a exclusão social não é recorrendo a programas assistencialistas, mas criando postos de trabalho. ?O Bolsa-Família é uma das coisas boas desse País e deve continuar, mas não podemos ficar só nisso?, afirmou. ?O programa deve ser encarado como emergência para socorrer quem passa fome, mas o que o povo quer é trabalho.? O cardeal fez as afirmações durante a homilia da missa que, às 7 horas, na Catedral da Sé, marcou o início das manifestações do Grito dos Excluídos em São Paulo. Organizado pelas pastorais sociais da Igreja Católica, com o apoio de sindicatos e movimentos sociais, o Grito mobilizou milhares de pessoas pelo País em protestos contra o desemprego e a corrupção. D. Cláudio disse que é preciso reforçar a luta contra a corrupção, citando sanguessugas e mensaleiros; e recomendou à população que analise com cuidado os nomes dos candidatos nas eleições: ?Estamos diante de uma oportunidade imperdível de fazer o Brasil avançar?.