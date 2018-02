Povo chegou ao poder, diz Coutinho, empossado na PB O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), tomou posse no final da tarde de hoje em uma sessão solene da Assembleia Legislativa realizada na Praça do Povo, do Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, anunciado que o "povo tinha chegado ao poder". No seu discurso de posse, ele assumiu a responsabilidade de governar o Estado com humildade e muito trabalho. Lembrou da necessidade de saber ouvir da população suas reais necessidades para trabalhar pela melhoria de vida dos paraibanos.