Posto de doações de Itaipava tem sua capacidade esgotada

SÃO PAULO - A Prefeitura de Petrópolis comunicou, na manhã deste domingo, 16, que trocou o posto de doações para as vítimas das chuvas que atingiram a cidade. Todas as doações devem ser encaminhadas para o CIEP de Corrêas, e não mais para o CIEP de Itaipava, que já está com sua capacidade de armazenamento lotada.

O Exército e a Polícia Militar bloquearam a passagem de pessoas que não são moradores ou não estejam trabalhando com a Força Tarefa da Prefeitura de Petrópolis, no Vale do Cuiabá. A grande quantidade de pessoas que estavam transitando pela região, levando doações ou simplesmente tentando ver o desastre causado pelas chuvas, estava atrapalhando o trabalho das equipes de resgate e de limpeza, disse a prefeitura.

Os itens mais necessários no momento são material de limpeza e higiene pessoal, lençóis e roupa de cama. Não há mais necessidade de roupas, segundo a Prefeitura. O número de roupas doadas já ultrapassa a necessidade dos moradores afetados pelas chuvas na região de Itaipava.

O hospital de campanha que está sendo montado pela Prefeitura e pela Aeronáltica, no Parque de Itaipava, irá atender a todos os moradores da região que tiveram contato com a água e a lama nos últimos dias. A prefeitura fez um apelo à população para que todos os moradores da região de Itaipava e proximidades procurem o hospital para se vacinarem contra o tétano ou receber atendimento ambulatorial.

O CIEP de Corrêas fica localizado na Estrada União e Indústria, 2.822, em frente ao terminal de transporte público, no bairro Corrêas.