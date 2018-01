Possível candidatura de Serra não muda nada, diz PT A possível candidatura do ex-governador tucano José Serra à Prefeitura de São Paulo não tomou de surpresa o pré-candidato do PT, Fernando Haddad. "Já esperava que isso fosse acontecer", disse. A afirmação foi feita após a quarta reunião do Conselho Político do partido, realizada neste sábado, na sede do Diretório Municipal do PT, no centro da cidade.