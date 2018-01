Possível aliança entre PMDB e PSDB é destaque na semana A discussão sobre se o PMDB parte ou não para uma aliança com o PSDB na disputa para a Presidência da República deverá ocupar as atenções dos candidatos e das principais lideranças do partido esta semana. A cúpula peemedebista deverá discutir como administrar os desgastes decorrentes de uma indefinição sobre o assunto. Enquanto isso, o pré-candidato do PSDB, José Serra, pode reunir-se esta semana com a pré-candidata do PFL, a governadora do Maranhão, Roseana Sarney. Uma conversa entre os dois está prometida desde a semana passada. A terceira pesquisa da Confederação Nacional de Transportes (CNT) pode trazer novidades, na sua terceira edição, que será divulgada amanhã. A pesquisa trará resultados de uma sondagem feita entre os dias 18 e 23 deste mês após a assunção da candidatura pelo ministro da Saúde e no período em que o prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado. O tema do combate à violência, aliás, toma corpo numa reunião marcada pelos presidentes da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), e do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS) para amanhã. Vão tentar elaborar uma lista de projetos que já tramitam no Congresso e que podem, sendo aprovadas, resolver questões relacionadas ao combate à violência. Tebet já defendeu o estabelecimento da prisão perpétua para os crimes hediondos. A novidade vai exigir mudança constitucional e uma polêmica preliminar. É considerada cláusula pétrea da Constituição. Isso significa que a mudança só poderá ser feita por uma Assembléia Nacional Constituinte.