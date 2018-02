Posse de Toffoli no STF será no dia 23 O novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, vai tomar posse no cargo no próximo dia 23. Uma combinação de agendas foi montada para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, responsável pela indicação de Toffoli, e o presidente do Supremo, Gilmar Mendes, estejam presentes à solenidade.