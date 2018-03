Posse de suplentes causa impasse na Câmara do DF A decisão do juiz Vinícius Santos, da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), determinando que oito deputados distritais suplentes tomem posse e substituam os titulares nas votações de pedidos de impeachment do governador José Roberto Arruda (ex-DEM, sem partido), acusado de chefiar um esquema de corrupção, mantém a Câmara Legislativa do DF em um impasse. Os oito titulares são acusados de receber propinas do esquema, conhecido como "Mensalão do DEM".