Posse de Serra significa mais do que a de Lula, diz Freire O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, disse nesta segunda-feira que a cerimônia de posse do governador de São Paulo, José Serra, é considerada um fato de maior importância para o partido do que a do presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será realizada em Brasília. A afirmação foi feita momentos antes do início da cerimônia de posse de Serra. "Para nós do PPS, a posse de Serra significa muito mais do que a reeleição de Lula", afirmou. Freire, no entanto, disse que não queria fazer de sua participação no evento, um ato político. "Já passei o réveillon em vários lugares do País e não tinha vindo a São Paulo ainda", desconversou. "Não vamos transformar a minha vinda aqui em um grande fato político", disse. Após fazer esta declaração aos jornalistas, o presidente do PPS ressaltou os baixos índices de violência nas festas de final do ano do Rio e de São Paulo.