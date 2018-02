Posse de Janot reafirma a democracia, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff disse, nesta terça-feira, 17, em discurso na cerimônia de posse do novo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que tratava-se de um momento ímpar para que fossem reafirmados os compromissos com a democracia e com o funcionamento das instituições. "O novo procurador-geral da República está apto para exercer o papel de defensor do Estado", destacou, ressaltando que os brasileiros prezam a Justiça e igualdade de todos perante as leis. "Os brasileiros querem ter a certeza que os inocentes serão absolvidos e os culpados, condenados. Isso se chama Justiça", disse Dilma.