Posse de Edson Fachin como ministro do Supremo será dia 16

Brasília - A posse de Luiz Edson Fachin como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi agendada para o dia 16 de junho. A cerimônia irá acontecer no próprio tribunal, às 16 horas.

No dia seguinte à cerimônia de posse, Fachin participa da primeira sessão de julgamentos no Supremo. Na Corte, o jurista paranaense deve adotar o nome de Edson Fachin.

O futuro ministro assume a vaga aberta pela aposentadoria do ex-ministro Joaquim Barbosa, que deixou a Corte em julho do ano passado. Indicado pela presidente Dilma Rousseff para a vaga há cerca de um mês, o advogado passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado em votação no plenário do Senado na última terça-feira, 19.

Assim que assumir a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Luiz Edson Fachin deve julgar um inquérito no qual o investigado é o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O parlamentar foi um dos maiores obstáculos enfrentados pelo jurista no processo de aprovação a que teve de se submeter no Congresso.