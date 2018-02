Posse da nova direção da ABI é suspensa pela Justiça

A ordem judicial foi obtida por integrantes da chapa impedida de concorrer. A eleição ocorreu sub judice, porque o grupo de oposição, liderado por Domingos Meirelles, não conseguiu registrar sua chapa. Assim, a chapa comandada pelo atual presidente, Maurício Azêdo, foi candidata única e obteve 188 dos 201 votos.

Alegando irregularidades no processo eleitoral, a chapa de oposição conseguiu que o resultado da eleição ficasse submetido à aprovação da Justiça. Ainda não houve decisão judicial sobre o resultado. Mesmo assim, cumprindo uma regra do estatuto, Azêdo agendou a posse, que foi suspensa pelo juiz da 8ª Vara Cível do Rio. A entidade deve continuar sendo administrada pela diretoria antiga, até que a Justiça decida sobre a validade da eleição.