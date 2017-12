Portugal organiza jantar com Lula, Sarkozy, Zapatero e Prodi

Portugal convidou um pequeno grupo de líderes europeus para um minicúpula com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o encontro União Européia-Brasil na próxima quarta-feira, disseram autoridades. Entre os convidados para o jantar com Lula estarão o presidente francês, Nicolas Sarkozy, e os primeiros-ministros espanhol, José Luiz Rodríguez Zapatero, e italiano, Romano Prodi, segundo uma fonte do governo português. A reunião com o Brasil tem por objetivo elevar as relações da Europa com o País para uma parceria estratégica, semelhante àquela que a UE tem com outros emergentes, como Índia e China. No domingo, Portugal assumiu a Presidência rotativa da UE no lugar da Alemanha.