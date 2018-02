Portugal apoia Brasil no Conselho de Segurança da ONU O primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, defendeu hoje que o Brasil ganhe um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). "Portugal apoia o Brasil na sua expectativa de ter um assento permanente no Conselho de Segurança", disse, ao chegar ao Congresso Nacional para a cerimônia de posse da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT).