Porto Alegre só poderá ter servidores com ficha limpa Os poderes Executivo e Legislativo do município de Porto Alegre não poderão nomear ou designar para cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento pessoas inelegíveis em razão de atos ilícitos por determinação de um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município aprovado hoje por 29 votos a um, em segundo turno.