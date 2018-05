Porto Alegre faz manifestações contra a corrupção Centenas de pessoas protestaram contra a corrupção e a impunidade em duas diferentes manifestações em Porto Alegre, hoje, em atos paralelos ao desfile do 7 de Setembro. O primeiro ato reuniu pelo menos 300 jovens de classe média, mobilizados pelas redes sociais da internet. Com os rostos pintados com as cores da bandeira do Brasil, portando cartazes e gritando palavras de ordem, eles se reuniram no Largo dos Açorianos, esperaram o desfile oficial passar e depois entraram na Avenida Loureiro da Silva para fazer seu protesto.