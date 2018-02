Portal vai acompanhar todas as sessões do STF

O portal do Estado (politica.estadão.com.br) inovou mais uma vez e preparou uma cobertura em tempo real do julgamento mais longo que o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciará na próxima semana. O portal fará transmissão diária e ao vivo de todas as sessões do Supremo. Durante todo o julgamento dos 38 réus acusados de se beneficiar do chamado mensalão será possível acompanhar o passo a passo de cada sessão.

Além de contar com o apoio de especialistas da escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as sessões serão acompanhadas diretamente de uma sala nas instalações da GV Direito.

Diariamente, os advogados especialistas enviarão análises sobre o desenrolar da sessão do dia. Esses vídeos serão enviados para a versão digital do Estado e para a versão que circula no iPad à noite. Eles também explicarão a argumentação jurídica usada no tribunal, para deixar bem claro possível tudo o que acontece durante o julgamento. O portal também receberá flashes da equipe de reportagem do Estado que acompanhará in loco o julgamento.

O Estado criou uma página especial (http://topicos.estadao.com.br/mensalao) que agrega todo o conteúdo produzido pelos veículos do grupo. Lá é possível encontrar vídeos, infográficos, galerias de fotos, análises e reportagens especiais sobre o caso.