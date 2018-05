Portal tucano será vitrine para administradores do PSDB O portal do PSDB paulista (www.tucano.org.br), além de ser hoje um dos principais canais de interação virtual da militância da legenda, deve se transformar também em uma grande vitrine para que os administradores da legenda exponham suas plataformas de governo, troquem ideias e contribuam para a disseminação dos bons projetos, às vésperas de um ano de eleições gerais no País. Com base na constatação de que a comunicação é ferramenta essencial para um homem público, o prefeito de Americana, Diego de Nadai (PSDB), o mais jovem administrador municipal da legenda, com 29 anos, acredita no potencial da Internet para ser uma das principais vitrines da sigla.