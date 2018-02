Portal terá fichas de candidatos A partir de amanhã os eleitores poderão acessar, no portal estadao.com.br, um banco de dados sobre os cerca de mil candidato à Câmara Municipal de São Paulo. No projeto Vereador Digital, cada candidato terá uma página com informações sobre escolaridade e renda, links para o site oficial e um vídeo com uma entrevista de cerca de três minutos. A entrevista, feita por jornalistas do portal, abrange temas como o principal problema da cidade na opinião do candidato, seu local de atuação, seu político predileto, seu ídolo e seu time do coração. As mesmas perguntas foram feitas a cada um dos candidatos e candidatas, que tiveram o tempo equivalente para respondê-las. O projeto envolveu a participação de uma equipe especial de repórteres, produtores e técnicos de vídeo, além dos editores do próprio portal. No final, os cerca de mil vídeos disponibilizados na web traçarão um perfil inédito da classe política paulistana. O conjunto de fichas eletrônicas ocupa um espaço de 10 gigabytes de memória. Para efeito de comparação, neste espaço poderiam ser gravadas 2.500 músicas, ou cerca de 10.000 fotos digitais convencionais. O tempo total de gravação deverá superar a casa de 50 horas. O conteúdo do site, com o auxílio de recursos multimídia, também explica o funcionamento da Câmara Municipal e detalha qual é o papel de um vereador.