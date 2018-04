Portal mostra desempenho dos partidos em todo o País O portal www.estadao.com.br lançou ontem mais uma ferramenta inédita - Geografia do Voto, um mapa com o resultado da disputa de domingo e das três eleições anteriores em todos os municípios brasileiros. Além de conferir o ranking dos partidos com mais vitórias nas urnas, há um recurso interativo: ao selecionar uma legenda, o mapa fica colorido nas cidades em que ela venceu. Cada partido tem sua cor própria, o que permite facilmente comparar o desempenho de cada um. Mapa: veja o resultado das eleições nas capitais As possibilidades de consulta são amplas, como o País todo, por Estado, região ou até por município. Ao clicar sobre o ícone "segundo turno", aparecem as cidades em que a disputa só será decidida no dia 26. O serviço Geografia do Voto também permite consultar a evolução do desempenho dos partidos nas três eleições municipais anteriores, de 1996, 2000 e 2004. Outras ferramentas exclusivas, como Vereador Digital e Eu Prometo, continuam à disposição do internauta.